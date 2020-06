Ob 100. obletnici revije Maska izšla številka v sodelovanju z Radiom Študent

Ljubljana, 12. junija - Ob 100-letnici izida prve številke časopisa za scenske umetnosti Maska bodo izšle tri dvojne jubilejne 200. številke te revije. Pri prvi 200aa Potencialnosti so sodelovali z Redakcijo za kulturo in humanistične vede Radia Študent. Izbor prinaša predelave 16 radijskih oddaj iz časa štirih urednikov, s katerimi so ob priložnost pripravili pogovor.