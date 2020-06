Protestniki v Ljubljani sestopili s koles in peš izrazili nestrinjanje z vlado

Ljubljana, 12. junija - Protestniki, ki že več petkov izražajo nezadovoljstvo z vladnimi ravnanji, so v Ljubljani tokrat sestopili s koles. Na polnem Prešernovem trgu so peš izrazili nasprotovanje fašizmu, militarizaciji in represiji. Protestniki so zbrali tudi po nekaterih drugih slovenskih mestih, med drugim v Mariboru.