Nato za tesnejše sodelovanje z Ukrajino

Bruselj, 12. junija - Zveza Nato stremi k tesnejšemu sodelovanju z Ukrajino. Kot so danes sporočili iz zavezništva, bodo državo, ki je v konfliktu z Rusijo, zato sprejeli v program okrepljenih priložnosti EOP. Ukrajina bo tako imela boljši dostop do sodelovanja v projektih in do nekaterih tajnih informacij zavezništva, poroča nemška tiskovna agencija dpa.