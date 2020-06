Kljub novemu valu epidemije izrednih razmer v Severni Makedoniji ne bodo podaljšali

Skopje, 12. junija - Predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski je v današnjem nagovoru narodu sporočil, da ne bo znova podaljšal izrednih razmer, ki so jih uvedli zaradi epidemije novega koronavirusa, in se bodo iztekle v soboto. Opozicijska VMRO-DPMNE ga je kljub temu znova pozvala k podaljšanju zaradi naraščanja okužb in smrti zaradi covida-19.