Maketa idrijskega izvleka v spomin na izumitelja gozdne žičnice na Slovenskem

Idrija, 12. junija - Pri Gnezdovi domačiji na Vojskem so danes slovesno odkrili maketo idrijskega oz. Gnezdovega žičnega izvleka. Tako so se slovenski gozdarji poklonili Vojskarju Štefanu Gnezdi, izumitelju te naprave za spravilo lesa s strmih pobočij in začetniku uporabe gozdnih žičnic na Slovenskem.