Bolnišnice ob neprekinjenem zagotavljanju oskrbe med epidemijo izpostavile pomen javnega in dostopnega zdravstva

Portorož, 12. junija - Bolnišnice, ki so v času epidemije zdravile bolnike s covidom-19, so v deklaraciji poudarile pomen javnega in dostopnega zdravstva, ki se je po njihovi oceni potrdil v času, ko so javne bolnišnice neprekinjeno zagotavljale oskrbo. Ob zaključku prvega vala epidemije so tudi pozvale k posodobitvi infrastrukture in ustreznim spodbudam za kadre.