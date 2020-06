Pahor obiskal domžalske organizacije, angažirane v času epidemije

Ljubljana/Domžale, 12. junija - Predsednik republike Borut Pahor je danes obiskal Občino Domžale, kjer je spregovoril s predstavniki organizacij, ki so aktivno sodelovale pri omejevanju širjenja epidemije novega koronavirusa v občini. To je njegov prvi obisk lokalnih skupnosti po epidemiji, so sporočili iz urada predsednika republike.