Mura blizu prodaje 10.000 vstopnic za tekmo brez gledalcev

Murska Sobota, 12. junija - Nogometni klub Mura je na svoji spletni strani objavil, da so za prihajajočo domačo tekmo proti Taboru iz Sežane prodali največje število vstopnic v zgodovini kluba. V akciji "mi smo Mura" so za tekmo, ki bo na sporedu v soboto, 13. junija, in ki bo potekala brez prisotnosti navijačev, prodali že skoraj petmestno število vstopnic.