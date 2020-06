Mijatović: Finale pokala ostaja na Brdu pri Kranju in brez navijačev

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Ljubljana, 12. junija - Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović je potrdil, da bo kljub dejstvu, da bo od 15. junija dovoljeno do 500 oseb na tekmah, finale pokala 24. junija med Muro in Nafto 1903 potekal, tako kot je bilo sprva predvideno, na Brdu pri Kranju in brez navijačev. Klubi pa so že dobili posodobljene protokole za izpeljavo tekem z gledalci.