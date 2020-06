Ankara, 12. junija - Sodišče v Ankari je odredilo preiskovalni pripor za do vlade kritično novinarko Müyesser Yildiz, ki ji očitajo politično in vojaško vohunstvo. Yildizevo so skupaj z novinarskim kolegom Ismailom Dükelom aretirali v ponedeljek, poroča nemška tiskovna agencija dpa.