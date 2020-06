Hojs sestanek o dolenjski in belokranjski romski problematiki napovedal za prihodnji teden

Metlika, 12. junija - Minister za notranje zadeve Aleš Hojs se je ob robu današnjega obiska v Metliki odzval na pismo o romski problematiki, ki so ga dolenjski in belokranjski župani naslovili na predsednika vlade. Napovedal je, da se bodo prihodnji teden sestali predstavniki notranjega ministrstva oz. policije in najbolj izpostavljenih občin Novo mesto ter Kočevje.