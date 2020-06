Letošnje leto tudi priložnost za spoznavanje protokolarnih posestev

Bled, 14. junija - Čeprav v javnem gospodarskem zavodu JGZ Brdo že nekaj let vabijo ljudi k obisku protokolarnih posestev in objektov, pa ima marsikdo pred obiskom še vedno zadržke. Letošnje specifično leto ponuja priložnost za razbijanje stereotipov in spoznavanje teh posestev, saj so v zavodu upoštevajoč turistične bone pripravili različne pakete in doživetja.