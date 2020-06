Dnevi Juliane za promocijo nove krožne daljinske poti

Kranjska Gora, 13. junija - Skupnost Julijskih Alp, Triglavski narodni park in drugi akterji pripravljajo Dneve Juliane, ki vključuje brezplačne organizirane pohode po 16 etapah lani vzpostavljene krožne daljinske poti Juliana. Spoznavanje etap se začenja danes z etapama Kranjska Gora - Mojstrana in Podbrdo - Grahovo ob Bači, potekalo pa bo vsak konec tedna do 5. julija.