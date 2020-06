Nekdanji policist Dovgan in sostorilec Kos obsojena na večletni zaporni kazni

Celje, 12. junija - Sodnica celjskega okrožnega sodišča Alenka Jazbinšek-Žgank je danes nekdanjega celjskega policista Aleša Dovgana zaradi izvršitve 15 ropov na območju Celja, Maribora in Ljubljane obsodila na 13 let zapora, njegov sostorilec Dejan Kos pa je dobil 12-letno zaporno kazen. Zaradi ponovitvene nevarnosti pa jim je podaljšala pripor do nastopa kazni.