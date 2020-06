FAO: Svetovni trgi hrane zaradi covida-19 pod pritiskom še več mesecev

Rim, 14. junija - Svetovni trgi hrane bodo zaradi pandemije covida-19 pod pritiskom še več mesecev, a bo kmetijsko-živilska panoga po oceni Organizacije ZN za hrano in kmetijstvo (FAO) verjetno pokazala večjo odpornost na krizo kot drugi sektorji. V tržnem letu 2020/2021 se pričakuje večja letina žit in mleka, upadla pa bo prireja mesa, rib in sladkorja.