Za koriščenje evropske pomoči nujni programi zelene preobrazbe, digitalizacije in tehnološkega preboja

Ljubljana, 12. junija - V okviru evropskega svežnja za okrevanje po koronski krizi je za Slovenijo predvidenih 5,1 milijarde evrov. Na državi in podjetjih je tako priprava podlag in programov, ki bodo šli v smeri zelene preobrazbe, digitalizacije in tehnološkega preboja, je bilo slišati v današnji spletni razpravi pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji.