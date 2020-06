V Trstu in Gorici obeležili spomin na osvoboditev izpod jugoslovanske okupacije

Trst/Gorica, 12. junija - Na Tržaškem in Goriškem so danes obeležili spomin na t.i. osvoboditev izpod jugoslovanske okupacije. Takratna jugoslovanska vojska se je morala 12. junija 1945 na pritisk zahodnih zaveznikov umakniti iz Trsta in Gorice, ki ju je osvobodila 1. maja 1945.