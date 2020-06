Po Metropolitanski operi sezono odpovedali še Newyorški filharmoniki

New York, 15. junija - Potem ko je svetovno znana Metropolitanska opera v New Yorku zaradi pandemije koronavirusa odpovedala svojo jesensko sezono, so se enako odločili tudi Newyorški filharmoniki. Pred 6. januarjem prihodnje leto ne bodo izvedli nobenega rednega koncerta, so sporočili po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.