Med Lescami in Bledom nastal nov kamp

Lesce, 12. junija - Ob reki Savi med Lescami in Bledom je danes vrata odprl povsem nov kamp River Camping Bled. V kampu, ki je projekt dveh družin, že bivajo tudi prvi gostje, še več rezervacij pa prihaja za julij in avgust. Kljub trenutni situaciji zaradi pandemije investitorjem ni žal, da so se lotili tega pet milijonov evrov vrednega projekta.