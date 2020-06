Na pravosodnem ministrstvu vidijo priložnost za boljše preganjanja korupcije v noveli

Ljubljana, 12. junija - Na ministrstvu za pravosodje se zavedajo pomanjkljivosti v sistemu integritete in preprečevanja korupcije, zato so pričakovali takšne rezultate Eurobarometra za korupcijo. Po njihovem mnenju je predlog novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je že v DZ, priložnost za ustreznejši normativ za učinkovit boj proti korupciji.