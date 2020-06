Dalijev muzej v St. Petersburgu z novima razstavama

Los Angeles, 15. junija - Muzej Salvadorja Dalija v ameriškem St. Petersburgu bo ob sproščanju ukrepov po epidemiji novega koronavirusa vrata ponovno odprl 1. julija. Ob tem so v muzeju za obiskovalce pripravili dve razstavi, naslovljeni Dali's Sacred Science: Religion and Mysticism ter At Home with Dali, poroča za umetnost specializirani portal Artdaily.