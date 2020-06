Unicef in ILO svarita pred okrepitvijo otroškega dela zaradi pandemije

New York, 12. junija - Sklad ZN za otroke (Unicef) in Mednarodna organizacija dela (ILO) na današnji svetovni dan boja proti otroškemu delu opozarjata, da bi lahko pandemija covida-19 zaradi poglobitve revščine milijone otrok po svetu prisilila v otroško delo. To bi pomenilo prvi porast na tem področju, kjer sicer zadnjih 20 let svet beleži napredek.