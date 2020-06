V Janševem kabinetu za srečanje z dolenjskimi in belokranjskimi župani zaradi kriminala med Romi

Ljubljana, 12. junija - Dolenjski in belokranjski župani so zaradi težav z nasilništvom in kriminalom, ki da v veliki meri izhaja iz socialnega položaja predvsem dela romske skupnosti, pisali predsedniku vlade Janezu Janši. Opozorili so na večletno neukrepanje, prosili za srečanje in pozvali k celovitemu pristopu. V Janševem kabinetu so napovedali organizacijo sestanka.