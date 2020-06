Muzeju Jane Austen grozi zaprtje

London, 14. junija - Muzeju Jane Austin, ki deluje v angleškem mestu Chawton, kjer je pisateljica bivala zadnjih osem let pred smrtjo in dokončala vseh svojih šest romanov, zaradi epidemije novega koronavirusa še pred koncem leta grozi zaprtje. Muzej se je namreč večinoma kril s prihodki od prodaje vstopnic, je poročal britanski The Guardian.