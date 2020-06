Easyjet z Brnika na Luton po novem od maja prihodnje leto

Brnik/London, 13. junija - Britanski nizkocenovni letalski prevoznik Easyjet, ki je z Letališča Jožeta Pučnika pred prekinitvijo letov zaradi epidemije covida-19 letel v Berlin in na londonski letališči Gatwick in Stansted, bo Ljubljano s tretjim londonskim letališčem Luton po novem povezal od maja 2021. Vzpostavitev povezave je bila sprva napovedana za to pomlad.