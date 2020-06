Kolegij predsednika DZ sprejel poslanski etični kodeks

Ljubljana, 12. junija - Kolegij predsednika DZ je na današnji seji sprejel etični kodeks za poslanke in poslance. Zanj so glasovali v SDS, SMC, LMŠ, SD, NSi, SAB in DeSUS, proti so bili v SNS, medtem ko so se v Levici vzdržali. Poslanci so ob sprejemu ugotavljali, da kodeks ne bo samodejno izboljšal ugleda DZ, pač pa ga lahko izboljšajo le poslanci sami.