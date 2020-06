V Indiji zabeležili rekordno število okužb v enem dnevu

New Delhi, 12. junija - V Indiji, kjer so v zadnjem tednu zabeležili eksponentno rast okužb z novim koronavirusum, so v četrtek potrdili rekordnih skoraj 10.000 novih primerov. V državi z 1,3 milijarde prebivalcev se je doslej okužilo 295.772 ljudi, po številu okužb pa je Indija zdaj četrta najbolj prizadeta država v pandemiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.