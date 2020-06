Twitter odstranil več kot 170.000 računov s prokitajsko propagando

New York, 12. junija - Podjetje Twitter je zaradi kršenja politike tega družbenega medija odstranilo skupno več kot 170.000 računov, povezanih s širjenjem Kitajski naklonjenih sporočil. Objave so se med drugim nanašale na proteste v Hongkongu in novi koronavirus. Podobna usoda je doletela več tisoč računov, povezanih z Rusijo in Turčijo.