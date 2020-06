Haloške občine z evropskimi sredstvi do razvoja turizma

piše Gregor Mlakar

Haloze, 13. junija - Sedem haloških občin - Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk - se z več kot 20.000 prebivalci povezuje v eno od 37 slovenskih lokalnih akcijskih skupin in za svoje projekte preko Podeželskega razvojnega jedra Halo črpa sredstva EU. V aktualnem večletnem proračunu EU so doslej izkoristili nekaj več kot pol milijona evrov.