Dve tretjini sponzorjev se še ni odločilo o nadaljnji podpori OI v Tokiu

Tokio, 12. junija - Dve tretjini sponzorjev, ki so sodelovali v raziskavi, se še ni odločilo o nadaljnji podpori olimpijskih iger v Tokiu, ki so bile zaradi pandemije novega koronavirusa iz letošnjega prestavljene na naslednje leto. Raziskavo je opravila japonska nacionalna televizija NHK, gre pa za domače in nekaj tujih pokroviteljev organizacijskega komiteja OI.