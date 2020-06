Dviganju uteži še vedno grozi črtanje s programa OI

Lozana, 12. junija - Dviganju uteži še vedno grozi črtanje s programa olimpijskih iger zaradi številnih dopinških primerov in drugih kršitev v preteklosti, a še vedno ostaja v programu OI v Tokiu prihodnje leto in 2024 v Parizu. Mednarodni olimpijski komite (Mok) je sicer objavil, da so bili v mednarodni zvezi tega športa v zadnjem obdobju narejeni pozitivni koraki.