V Chicagu izbruhnil škandal zaradi lenih policistov v času protestov

Chicago, 12. junija - Županja Chicaga Lori Lightfoot in kongresnik Bobby Rush sta v četrtek na novinarski konferenci prikazala videoposnetek 13 policistov, ki so v času protestov konec maja vlomili v kongresnikovo pisarno in tam poležavali, medtem ko so v okolici divjali vandali in uničevali lastnino.