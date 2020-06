Pavšič po neuspešni interpelaciji Počivalška: Dokazali smo, kar smo želeli

Ljubljana, 12. junija - Prvopodpisani pod interpelacijo gospodarskega ministra Zdravka Počivalška Robert Pavšič iz LMŠ ocenjuje, da so kljub neuspehu pri glasovanju dokazali, kar so želeli. Kot pravi, so uspešno pokazali na zavajanje pri številu ventilatorjev in na zavajanje pri pravni podlagi meddržavnih poslov.