Ljubljana, 11. junija - Interpelacija, ki so jo proti ministru za gospodarstvo Zdravku Počivalšku vložile LMŠ, SD, SAB in Levica, pričakovano ni uspela. Da bi, bi moralo zanjo glasovati 46 poslank in poslancev, podprlo pa jo je zgolj 37 poslancev iz vrst predlagateljic.