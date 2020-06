EU potrdila strateški pomen odnosov z državami Vzhodnega partnerstva

Bruselj, 11. junija - Zunanji ministri držav članic EU so na današnji videokonferenci s kolegi iz držav Vzhodnega partnerstva potrdili strateški pomen odnosov med EU in državami partnerstva ter trdno zavezanost nadaljnjemu razvoju teh odnosov. Izrazili so solidarnost in podporo pri soočanju z zdravstvenimi in socialno-gospodarskimi posledicami pandemije covida-19.