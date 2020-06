V ligi NHL dogovor za tretji del vračanja v sezono

New York, 11. junija - Vodstvo severnoameriške hokejske lige NHL in sindikat igralcev (NHLPA) sta se danes dogovorila za naslednji korak pri vračanju v prekinjeno sezono 2019/20, so sporočili iz NHL. Tretja stopnja bo začetek pripravljalnih kampov za ekipe, ki bodo še igrale, datum pa bo 10. julij.