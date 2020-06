Merklova za boljši dostop evropskih podjetij do kitajskega trga

Berlin, 11. junija - Nemška kanclerka Angela Merkel se je danes v pogovoru s kitajskim premierjem Li Keqiangom zavzela za boljši dostop nemških in drugih tujih podjetij do kitajskega trga. Prepričana je, da so na tem področju nujni novi koraki, pri tem pa pomembno vlogo igra ambiciozen investicijski dogovor, o katerem se pogajata EU in Kitajska.