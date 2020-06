Maja za dodatke za delo na področju zdravstva in socialnega varstva predvidoma 8,2 milijona evra

Ljubljana, 11. junija - Vlada je na današnji seji določila obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije na področju zdravstva in socialnega varstva za maj. Ocena finančnega učinka v tem mesecu znaša 8,2 milijona evrov, in sicer 6,5 milijona evrov v dejavnosti zdravstva in 1,7 milijona evrov v dejavnosti socialnega varstva.