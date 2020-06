S ponedeljkom dovoljeno javno zbiranje do 500 oseb

Ljubljana, 11. junija - Vlada je na današnji seji v zvezi z začasnimi ukrepi za zajezitev in obvladovanje epidemije novega koronavirusa odločila, da bo od ponedeljka dovoljeno javno zbiranje do 500 oseb. Pri tem je treba upoštevati vsa varnostna priporočila in usmeritve Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je po seji dejal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin.