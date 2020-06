SBI TOP sklenil s padcem

Ljubljana, 11. junija - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi izgubil 0,32 odstotka in se ustavil pri 870,21 točke. Pod gladino so ga potisnili tečaji Zavarovalnice Triglav, Pozavarovalnice Sava in NLB. Vlagatelji so opravili 1,73 milijona evrov prometa, največ tudi danes s Krkinimi delnicami.