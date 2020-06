S solom PLI začetek festivala plesnih perspektiv Ukrep

Ljubljana, 12. junija - S solom plesalca in koreografa Viktorja Černickyja PLI se bo drevi začel 7. festival Ukrep, ki bo do ponedeljka postregel z več projekti. Posebej pestro bo v nedeljo, ko bo plesno dogajanje na temo Nova realnost zaživelo med Plesnim teatrom Ljubljana (PTL) in Špico, v ponedeljek pa se bo ples spojil tudi s svetlobnimi instalacijami.