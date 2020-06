Zunanji ministri več članic EU za ponovno vzpostavitev prostega gibanja po EU

Ljubljana, 11. junija - Zunanji minister Anže Logar se je danes na pobudo nemškega kolega Heika Maasa udeležil videokonference na temo sproščanja omejitvenih ukrepov na mejah, na kateri so sodelovali še predstavniki enajstih drugih članic EU. Ministri so poudarili, da je skupni cilj ponovna vzpostavitev prostega gibanja med članicami EU, so sporočili z MZZ.