Unilever bo združil britansko in nizozemsko enoto ter ohranil le londonski sedež

Haag, 11. junija - Britansko-nizozemski proizvajalec potrošniškega blaga Unilever je napovedal združitev britanske in nizozemske enote, po novem pa bodo imeli sedež le v Londonu. S tem bo podjetje, ki med drugim proizvaja mila Dove in sladoled Ben and Jerry's, končal 90-letno tradicijo dvojne strukture, da bi se prilagodil izzivom, ki jih je prinesla pandemija.