Napredek članic EU pri digitalizaciji še vedno prepočasen

Bruselj, 11. junija - Digitalno konkurenčnost so glede na lani izboljšale vse članice EU in na vseh ključnih področjih, vendar je povezljivost še vedno nezadostna za hitro rastoče potrebe, izhaja iz indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) za leto 2020, ki ga je danes objavila Evropska komisija. Slovenija se je med osemindvajseterico uvrstila na 16. mesto.