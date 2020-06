Zaradi pandemije aprila v Evropi najmanj prošenj za azil v zadnjih 12 letih

Valletta, 11. junija - Aprila je bilo v Evropi vloženih 8730 prošenj za azil, kar je 87 odstotkov manj kot januarja in februarja in najmanj od leta 2008, je danes sporočil Evropski azilni podporni urad (Easo). Kot izpostavlja, so za izjemen padec odgovorni omejitveni ukrepi v času pandemije covida-19. Ob njihovem rahljanju Easo pričakuje ponoven porast prošenj.