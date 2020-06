Festival radikalnih teles Spider s povezavo med umetnostjo in trgom

Ljubljana, 11. junija - V Ljubljani bo med 17. in 20. junijem potekal festival radikalnih teles Spider. Festival, posvečen plesu in performansu, se bo tokrat, ker so države omejile gibanje, osredotočil tudi na teoretsko misel in izkušnje s trga v evropskih državah, ki jih je koronavirus manj oplazil. Dogodki se bodo zvrstili v naravnem okolju parka Tivoli.