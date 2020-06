Začeli sta se bralni akciji Poletavci in NajPoletavci za mlade

Ljubljana, 12. junija - Začelo se je obdobje trimesečnega branja za mlade v akcijah Poletavci in NajPoletavci, v okviru katerih lahko sodelujejo do 10. septembra. V času poletnih počitnic so Poletavci lahko vsi, ki so stari od sedem do 12 let in radi berejo. Letos lahko kot NajPoletavci prvič sodelujejo tudi najstniki med 13. in 16. letom starosti.