Na območju šoštanjske občine se bo letos začela gradnja optičnega omrežja

Šoštanj, 14. junija - Na območju šoštanjske občine se bo letos začela gradnja odprtega optičnega omrežja, in sicer preko projekta Rural Network Project. Tako bodo dostop do kakovostnejšega omrežja pridobili tudi bolj oddaljeni prebivalci občine Šoštanj, v kateri je načrtovanih 1891 priključkov, so sporočili z občine.