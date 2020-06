AVK: Globa United Media izrečena v ločenem postopku

Ljubljana, 11. junija - AVK bo odločitev upravnega sodišča, ki je razveljavilo njeno odločbo o kršenju pravil konkurence v primeru United Group, spoštovala in začela ponovno presojo, so sporočili. Ob tem so poudarili, da sodba ne posega v odločbo, s katero je AVK podjetjem iz skupine United Group izrekla globo zaradi prepozne priglasitve koncentracije.