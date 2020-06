Nekdanji policist Dovgan in sostorilec Kos prosila sodišče za milejše kazni

Celje, 11. junija - Nekdanji celjski policist Aleš Dovgan in sostorilec Dejan Kos sta danes na celjskem okrožnem sodišču obžalovala, da sta izvršila 15 ropov na območju Celja, Maribora in Ljubljane. Sodišče sta prosila tudi za izrek milejših kazni. Tožilka Irena Igerc je namreč za Dovgana predlagala 13 let zapora, za Kosa pa 12 let. Oba pa sta krivdo že priznala.